Мультимедиа Арт Музей откроется 13 апреля после длительного ремонта

10.04.2024
Мультимедиа Арт Музей (МАММ) откроется в Москве 13 апреля после ремонта, длившегося 1,5 года.
Об этом сообщила директор музея Ольга Свиблова.
По словам руководителя, музей предложит посетителям восемь выставок.
«Для посетителей музей откроется 13 апреля. А вернисаж у нас пройдет 12 апреля, в День космонавтики. Мы как в космос летим — новое открытие», — приводит слова Свибловой агентство
«Интерфакс».
МАММ закрылся на капитальный ремонт в сентябре 2022 года. За время работ в здании были заменены практически все инженерные системы, система вентиляции, заменена кровля, восстановлен фундамент.
Ольга Свиблова добавила, что летом на обновленной крыше музея планируется проводить мероприятия. В музее после ремонта также появятся книжный и дизайнерский магазины.
В число выставок, которые представят в музее после открытия, вошли проекты «Живу дальше. Лаборатория художника», «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды», «Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ», «Атлас нового мира» и другие выставки.
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