26.02.2020

Восстановление памятника истории и культуры из списка ЮНЕСКО завершится до конца ноября 2022 года.

Как сообщает сайт Единой информационной системы в сфере госзакупок, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья является объектом культурного наследия федерального значения XV–XVII веков. Начальная и максимальная цена государственного контракта составляет 71 миллион 64 тысячи рублей.

Десять церквей Псковской школы архитектуры были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году. Многие из псковских храмов в списке ЮНЕСКО относятся к так называемым «кончанским» — во времена Псковской вечевой республики они являлись центрами общественной и политической жизни «концов», подобий современных микрорайонов города.

В стенах этих храмов псковичи хранили порох для обороны от врагов. Одной из таких церквей была и церковь Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья, сообщает ТАСС.