26.02.2020

Инструмент обошелся в 3 миллиона 900 тысяч рублей.

Арфа стала первым новым инструментом, который театр купил по программе переоснащения оркестра. В дальнейшем будут приобретены и другие, сообщает телеканал «Россия Культура».

По словам солистки оркестра Екатерины Агаповой, звучание арфы вызывает у нее «полнейший восторг». Новый инструмент, привезенный из Франции, обладает бархатным и обволакивающим тембром, а также очень объемным звуком.

Арфу изготовили в единственном экземпляре специально для театра лучшие мастера Франции. Для этого они использовали только отборный бук, а также покрытие позолотой.

«Наш театр работает интенсивно. Показываем 255 спектаклей в сезон. И естественно, парк требует обновления. Это будет порядка 50 единиц музыкальных инструментов, порядка 27 наименований», — заявил главный дирижер Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Константин Чудовский.

Летом в театр привезут гобой, флейту и клавесин, сейчас они уже готовы, причем выполнены в позолоте под стать арфе. Старые инструменты театр передаст музыкальным школам Екатеринбурга, Алапаевска и Асбеста.