26.02.2020

Программа смотра 2020 года стала еще более масштабной и многожанровой.

За 11 дней в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств под управлением Юрия Башмета в Сочи прошло несколько мировых премьер, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Фестиваль с каждым годом получает все большую поддержку и внимание, заявил художественный руководитель форума Юрий Башмет. По его словам, смотр переживал различные стадии, но сразу заявил о себе именно как фестиваль искусств, в основе которого лежит классическая музыка.

Впервые в России в рамках смогтра выступила африканская исполнительница Сона Йобартех, которая сыграла на уникальном музыкальном инструменте коре, представляющем собой смесь гитары и арфы. На джазовом концерте выступил пятикратный номинант премии «Грэмми», американский пианист Кристиан Сэндс.

В третий день фестиваля был показан музыкальный спектакль «Ван Гог. Письма к брату». В роли чтеца выступил актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов, которого сопровождал камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Зрителям показали спектакль The Mother по мотивам сказки «История одной матери» Андерсена. Главные роли исполнили прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и Джонатан Годдар.

Помимо мероприятий основной программы, в рамках фестиваля прошли «Бетховен-марафон», Турнир Поэтов, «Танцы с контрабасом» и Международный конкурс молодых композиторов.