25.02.2020

Фотограф Никита Терешин запечатлел мужчину, уносящего противотанковые ракеты с выставки IDEX-2019.

Благодаря этому снимку фотограф претендует на победу в категории «Фотография года» конкурса World Press Photo. В общей сложности в шорт-лист вошло шести снимков, сообщили организаторы конкурса.

Фотография Терешина входит в проект «Ничего личного – подсобное помещение войны». На ней изображен предприниматель, уносящий из помещения две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019, которая состоялась в Абу-Даби 18 февраля прошлого года.

Это же фото претендует на победу в категории «Проблемы современности».

Никита Терешин родился 3 декабря 1986 года в Санкт-Петербурге, сейчас находится в Берлине. Получив степень бакалавра по направлению «Фотография» в Университете прикладных наук и искусств Дортмунда, начал сотрудничать с различными изданиями по всему миру.