25.02.2020

Итоги деятельности регионов за 2019 год подвело Министерство культуры РФ.

Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов основан на регулярной оценке информирования жителей о новых выставках, концертах, фестивалях и других событиях культурной жизни. Данные были получены Минкультуры с помощью цифровой платформы «PRO.Культура.РФ».

В числе регионов с населением более 2 миллионов человек рейтинг возглавили Воронежская область, Москва и Самарская область, обогнавшая лидировавшую в 2018 года Московскую область. Чечня, Белгородская и Ярославская области стали самыми активными в группе регионов с населением 1–2 миллиона человек.

В группе регионов с населением менее миллиона лидером остался Ямало-Ненецкий автономный округ. Вторую позицию занял Камчатский край, на третьей оказалась Костромская область.

В течение 2019 года все регионы России добавили на платформу 205 тысяч событий. Из них 192 тысячи событий, или 93,66% от общего числа, опубликовали интернет-ресурсы партнеров проекта.