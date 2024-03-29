Фильм «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн вышел в российский прокат

Фильм «Материнский инстинкт» Бенуа Деломма вышел на больших экранах в России. Главные роли сыграли обладательницы премий «Оскар» Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.





Картина вышла в прокат 28 марта наряду с такими фильмами, как «Ненормальный» с Александром Яценко и «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым. Действие «Материнского инстинкта» разворачивается в США 1960-х. Две соседки живут в идеальных домах, с успешными мужьями и сыновьями одного возраста.





Однако внезапно идиллия превращается в кошмар. Дружба двух матерей оборачивается взаимными подозрениями и паранойей.





Также в прокат вышла французская драма «(Не)бывшие». 28 марта выпустили бельгийский анимационный фильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики», итальянскую драму «Я – капитан».









Фото: YouTube