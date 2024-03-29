Вышли первые кадры полнометражного фильма про дятла Вуди

Знаменитый дятел Вуди вернется на большие экраны в фильме «Вуди Вудпекер отправляется в лагерь». Первые кадры представил Netflix.





В первом трейлере дятла Вуди выгоняют из родного леса. Теперь герой ищет новый дом. Вскоре он обосновывается в лагере и наводит там хаос. Герою предстоит участвовать в спасательной миссии, чтобы спасти новый дом.





Режиссером проекта выступил Джонатан А. Розенбаум. Мировая премьера пройдет 12 апреля 2024 года. Дата выхода фильма в России пока не известна.





Ранее Universal уже пытался перенести знаменитого дятла из мультсериала на большой экран. В 2017 году вышел фильм «Вуди Вудпекер» режиссера Алекса Замма. Однако лента не вызвала восторга зрителей, о чем свидетельствуют низкие оценки на «Кинопоиске» и IMDb.









Фото: YouTube