25.02.2020

Мероприятие пройдет в Центре социально-политической истории ГПИБ России.

Первое в 2020 году заседание клуба «XX век» состоится 28 февраля. Мероприятие будет посвящено повседневной истории Страны Советов в двадцатые годы, сообщают организаторы.

Гостей познакомят с материалами, в которых отражается революционная эпоха, энтузиазм советских людей, борьба за новый быт и критика мещанства. Это и многие другие сюжеты отражены на страницах советских женских и профсоюзных изданий из фондов ГПИБ России.

Организаторами мероприятия стали Государственная публичная историческая библиотека России и кафедра истории Отечества РГСУ. В пресс-релизе отмечается, что хотя у мероприятия нет строгого дресс-кода, но наличие в костюмах участников заседания элементов одежды, популярных в 1920-е годы, будет приветствоваться.