25.02.2020

В прошлом году регион выплатил около 400 млн рублей в порядке компенсаций затрат.

Решение озвучил губернатор региона Антон Алиханов во вторник на Балтийском культурном форуме. По его словам, действующая сейчас система 20-процентной компенсации затрат кинокомпаний останется, но власти хотят, чтобы в Калининграде появились и другие активности.

«Например, если всероссийская премьера фильма будет проходить в Калининграде с участием актеров, режиссера, продюсеров, то это дополнительно какой-то процент прибыли. Есть дополнительные бонусы, если на фестивалях международных участвовать, показывать контент, который здесь будет создаваться, если он попадает в ротацию первого мультиплекса телевизионного, если идет широко в кинотеатрах», – пояснил Алиханов.

По его словам, такие меры станут дополнительной стимуляцией для продюсеров, которые продвигали свой продукт, чтобы власти не расходовали средства на ленты, которые «ложатся на полку».

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, в которых действует механизм рибейтов. В рамках этой системы создатели кинопродукции могут вернуть своих 20% расходов, если будут снимать фильмы на территории региона.