25.02.2020

Ученые впервые применили лазерное сканирование местности для изучения загадочного объекта.

Исследование провела команда археологов и антропологов во главе с Трейси Ардрен из Университета Майами в США. О нем сообщает журнал Journal of Archaeological Science: Reports.

Объектом изучения стала 100-километровая «Великая белая дорога», найденная в 1930-е годы. Она соединяла между собой древние города Коба и Яксуна на полуострове Юкатан.

По одной из версий, правительница города-государства Коба приказала построить дорогу, чтобы атаковать меньший по размерам город Яксуна и присоединить его. Таким образом она планировала противостоять набирающей силу империи Чичен-Ица.

Как выяснилось, дорога не является идеально прямой. Изучение участков, скрытых густыми джунглями, показало, что дорога сворачивала к небольшим городам между Кобой и Яксуной. По мнению ученых, это было продиктовано стратегическими соображениями.

Выбор ярко-белого минерала для строительства был не случайным – дорога должна была ярко светиться даже в темноте, отметили археологи. Для своего времени эта дорога была таким же инженерным чудом, как и монументальные пирамиды, которые майя воздвигли на юге Мексики, в Гватемале, на севере Белиза и на западе Гондураса.