25.02.2020

В рамках проекта будет также благоустроена прилегающая территория.

Проектная документация на реставрацию памятника уже завершена, сообщил на аппаратном заседании правительства замгубернатора Владимир Базаров. Работы были проделаны архитектурно-реставрационной мастерской «Вега».

Документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, рассказал Базаров. Предстоит проверка сметной стоимости работ, для которой будет необходимо предусмотреть лимит средств на реставрацию, также отметил замгубернатора.

Базаров добавил, что у города есть еще один знаковый мемориал – Памятник солдату и матросу, который также является объектом культурного наследия. Сейчас он не состоит на балансе какой-либо организации, поэтому его реставрация пока невозможна.

В настоящее время власти города занимаются оформлением этого памятника. Базаров допустил, что решение может быть связано с созданием специализированной организации, которая будет заниматься такими объектами.

Монумент «Городу-герою Севастополю» был открыт 3 ноября 1977 года. За годы украинской власти на полуострове памятник начал разрушаться, более 10 лет назад его закрыли из-за опасности для туристов.