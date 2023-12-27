На выставке в Москве представили костюмы из фильма «Бременские музыканты»

В атриуме Центрального детского магазина в Москве открылась выставка костюмов персонажей фильма «Бременские музыканты».



Сказочный фильм выходит в прокат 1 января. Производством картины занимались Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино.



Посетители смогут увидеть на выставке костюмы Принцессы, Короля, Сыщка, Атаманши — героев артистов Валентины Ляпиной, Сергея Бурунова, Константина Хабенского и Марии Ароновой в картине.



«Я получила огромное удовольствие, работая на этом проекте, и для меня было большой честью создавать костюмы любимых и знакомых многим персонажей "Бременских музыкантов". Образы одних героев мы старались воплотить так, чтобы они оставались узнаваемыми, но были более детальными и современными. А для других героев, например, для Атаманши, мы создали что-то абсолютно новое, но подходящее персонажу по характеру и настроению. Надеюсь, что у нас получились яркие и красочные образы, которые запомнятся и понравятся зрителям», — рассказала художник по костюмам фильма Оксана Шевченко.









Фото: кадр из фильма "Бременские музыканты"