Юрий Башмет рассказал о юбилейном фестивале искусств Чайковского

На ВДНХ прошла встреча с альтистом, дирижером, народным артистом РФ Юрием Башметом.



Встреча прошла в рамках Дня Московской области в 75 павильоне ВДНХ, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Юрий Башмет рассказал на встрече о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого он является. Фестиваль проводится в Подмосковье уже почти 10 лет.



«История создания и развития Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину — абсолютно уникальна. Само место, где проходит фестиваль, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале. Все вместе и создает уникальность этого многолетнего проекта», — рассказал Юрий Башмет.



Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского проходит в Клину с 2015 года. В программе фестиваля традиционно представлены концерты звезд классической музыки, выступления актеров, спецпроекты, музыкальные эксперименты.



Юрий Башмет отметил, что в 2024 году будет проводиться десятый, юбилейный фестиваль.



«Это огромное событие в культурной жизни не только Подмосковья, но и всей страны. Один из крупнейших музыкальных фестивалей в стране. Традиционно, в течение 10 дней на сцене сменяются великолепные коллективы, замечательные артисты, театры, спектакли», — рассказал Башмет.



Худрук фестиваля добавил, что в рамках фестиваля проходит музыкальная академия Башмета и школа журналистов, пишущих о культуре. Юрий Башмет пригласил гостей на юбилейный фестиваль, который пройдет в конце июня.









Фото: пресс-служба губернатора Московской области