Юрий Арабов ушел из жизни на 70-м году жизни 27 декабря.«Это мой друг, с которым связана моя кинематографическая, моя профессиональная молодость. И многие первые шаги, которые я совершал в профессии, я совершал рядом с ним — и другого себе не представлял. То, что он выдающийся писатель и выдающийся драматург, это, я думаю, все знают. К сожалению, в последние годы мы уже не работали вместе — он работал с московскими режиссерами, но мы созванивались все время», — приводит агентство слова Сокурова.По словам кинематографиста, все произведения, созданные совместно с Арабовым, для него важны и дороги. Сокуров отметил, что создание картин было общим для них с Арабовым делом.«И работал он быстро всегда, был сильным, очень наполненным энергией и верой в художество. Это была его отличительная черта. И, конечно, художественный профессионализм, трудно сравнимый с кем-то в России», — сказал Сокуров.