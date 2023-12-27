Завершены работы по реставрации скульптур на здании РГБ

Завершены работы по восстановлению исторического облика скульптур, украшающих здание Российской государственной библиотеки.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минкультуры России.



«Дело не только во внешнем преображении библиотеки, а в ее современности с точки зрения безопасности и удобства. Сочетание любви к истории и стремление к высоким идеалам современных моделей работы дает абсолютно удивительный результат», — привели в ведомстве слова гендиректора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды.



Отмечается, что своего обновления монументальные фигуры, украшающие здание РГБ с 1938 года, ждали почти 85 лет. Специалисты в ходе реставрации проделали масштабную, кропотливую и трудоемкую работу, добавили в министерстве.





Фото: t.me/mincultrussia