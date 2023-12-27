Завершены работы по реставрации скульптур на здании РГБ

27.12.2023

Завершены работы по реставрации скульптур на здании РГБ
Завершены работы по восстановлению исторического облика скульптур, украшающих здание Российской государственной библиотеки.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минкультуры России.

«Дело не только во внешнем преображении библиотеки, а в ее современности с точки зрения безопасности и удобства. Сочетание любви к истории и стремление к высоким идеалам современных моделей работы дает абсолютно удивительный результат», — привели в ведомстве слова гендиректора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды.

Отмечается, что своего обновления монументальные фигуры, украшающие здание РГБ с 1938 года, ждали почти 85 лет. Специалисты в ходе реставрации проделали масштабную, кропотливую и трудоемкую работу, добавили в министерстве.

Фото: t.me/mincultrussia