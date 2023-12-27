Продюсер Максим Фадеев сообщил о возрождении проекта Глюк’oZа в «первозданном виде»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев возобновит проект Глюк’oZa в первозданном виде.



Об этом продюсер написал в своем Telegram-канале.



По словам Фадеева, он узнал, что одной из участниц скандальной вечеринки актрисы Анастасии Ивлеевой стала бывшая артистка его лейбла Наталья Ионова, которую многие знают под именем Глюк’oZa.



«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал Фадеев.



Продюсер отметил, что проект Глюк’oZa выпустил два альбома — «Москва» и «Глюк’oZa Nostra».



«Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — написал Фадеев.



К своей записи продюсер прикрепил фрагмент трека «Мыши» нового проекта Глюк’oZы.









Фото: Malfa/YouTube