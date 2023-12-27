ТНТ переснимет ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

27.12.2023
Телеканал ТНТ снимет новую версию фильма «Иван Васильевич меняет все».
Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор ТНТ Тина Канделаки.
«Да, это правда. Мы переснимем ряд сцен фильма для того, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — говорится в сообщении Канделаки.
По мнению источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», изменения в ленте могут быть связаны с участием некоторых актеров фильма в скандальной вечеринке актрисы Анастасии Ивлеевой.
В ремейке фильма были заявлены артисты Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Воля, Филипп Киркоров и другие.
Лента запланирована к выходу 31 декабря.
Фото: Pixabay.com