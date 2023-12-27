ТНТ переснимет ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

27.12.2023

ТНТ переснимет ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»
Телеканал ТНТ снимет новую версию фильма «Иван Васильевич меняет все».

Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор ТНТ Тина Канделаки.

«Да, это правда. Мы переснимем ряд сцен фильма для того, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — говорится в сообщении Канделаки.

По мнению источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», изменения в ленте могут быть связаны с участием некоторых актеров фильма в скандальной вечеринке актрисы Анастасии Ивлеевой.

В ремейке фильма были заявлены артисты Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Воля, Филипп Киркоров и другие.

Лента запланирована к выходу 31 декабря.


Фото: Pixabay.com