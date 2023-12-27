ТНТ переснимет ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

Телеканал ТНТ снимет новую версию фильма «Иван Васильевич меняет все».



Об этом в своем Telegram-канале сообщила директор ТНТ Тина Канделаки.



«Да, это правда. Мы переснимем ряд сцен фильма для того, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно, чтобы победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — говорится в сообщении Канделаки.



По мнению источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», изменения в ленте могут быть связаны с участием некоторых актеров фильма в скандальной вечеринке актрисы Анастасии Ивлеевой.



В ремейке фильма были заявлены артисты Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Павел Воля, Филипп Киркоров и другие.



Лента запланирована к выходу 31 декабря.









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