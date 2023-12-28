«Наполеон» Ридли Скотта собрал в мировом прокате 200 млн долларов

Главную роль в фильме сыграл обладатель «Оскара» Хоакин Феникс.
Показы спектакля состоятся 28, 29 и 30 декабря.
Фильм снял в 1992 году режиссер Крис Каламбус.
Фестиваль «Золотая маска» пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве.
Сказочный фильм выходит в прокат 1 января.
Показ картины режиссера Александра Войтинского прошел 26 декабря.
Главную роль в фильме сыграл обладатель «Оскара» Хоакин Феникс.
Показы спектакля состоятся 28, 29 и 30 декабря.
Фильм снял в 1992 году режиссер Крис Каламбус.
Фестиваль «Золотая маска» пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве.
Сказочный фильм выходит в прокат 1 января.
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28.12.2023