«Наполеон» Ридли Скотта собрал в мировом прокате 200 млн долларов

Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» собрал в мировом прокате 200 млн долларов.



Главную роль в фильме сыграл обладатель «Оскара» Хоакин Феникс. В фильме также снялись Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис и другие.



Фильм «Наполеон» вышел в прокат 14 ноября 2023 года. За время показов картина заработала в США 60 млн долларов, в других странах суммарно 141 млн долларов.



Бюджет картины составил 200 млн долларов.



В России фильм Ридли Скотта выходил в формате «предсеансового обслуживания» и заработал более 25 млн рублей.









Фото: кадр из фильма "Наполеон"