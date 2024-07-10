В усадьбе Кусково открылась выставка, посвященная салонным играм

10.07.2024
В усадьбе Кусково в Москве открылась выставка, посвященная карточным и другим салонным играм в дворянской культуре второй половины XVIII
— XIX века, передает департамент по культуре Москвы.
В экспозиции представлены игральные столы из собрания Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково». Затейливые по конструкции и выдающиеся по художественному исполнению столы были неотъемлемой частью любого дворянского дома.
На выставке также представлены редкие карточные принадлежности, изготовленные из дерева, кости, бисера, других материалов.
«Салонные игры — важный коммуникативный элемент дворянской культуры XVIII–XIX веков. Музыка, пение и танцы пересекались в светских гостиных с чтением стихов, игрой в буриме, шарады, каламбуры и фанты. Так проводили досуг люди с хорошим образованием, забавы были рассчитаны на знания о мифологии, духовной культуре, различных искусствах, а также сообразительность и умение импровизировать», — говорится в анонсе выставки.
Побывать на выставке можно до 15 сентября.
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы