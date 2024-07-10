Открыт прием заявок на молодежный кинофестиваль «Мы»

Молодежный кинофестиваль «Мы» открыл прием заявок, передает пресс-служба смотра.



Смотр пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве с 25 по 29 ноября.



Прием заявок открыт для участников двух возрастных категорий: 12-17 лет и 18-35 лет.



В конкурсе могут участвовать короткометражные фильмы, документальные короткометражные фильмы, социальные ролики, посвященные традиционным ценностям: жизни, патриотизму, гражданственности, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, исторической памяти. В жюри фестиваля войдут известные деятели культуры, известные российские кинематографисты, общественные деятели.



Церемония закрытия кинофестиваля «Мы», а также награждение лауреатов пройдет 29 ноября 2024 года в Большом зале Центрального Дома кинематографистов России.