Стартовали съемки отечественной мелодрамы «Длинный протокол»

Стартовали съемки семейной мелодрамы «Длинный протокол».



Производством проекта занимаются продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Okko.



Проект расскажет историю детей авторитарного отца, зависящих от одобрения и денег своего родственника. Отец уезжает за город, где строит дом, а сыновья пытаются разобраться в отношениях со своими женами, одна из которых постоянно беременна, а другая не может забеременеть и решается на ЭКО.



Автором сценария выступил Илья Тилькин. Постановщик — Сергей Филатов. В актерский состав проекта вошли Дмитрий Чеботарев, Игорь Черневич, Дарья Савельева, Артем Осипов, Денис Косиков, Татьяна Струженкова, Наталья Швец, Елена Николаева, Вера Воронкова, Юрий Нифонтов, Игорь Миркубанов и другие.





Премьера фильма ожидается в 2025 году.









Фото: пресс-служба Okko