Пространство Москвы на выставке «Россия» на ВДНХ посетили более 5 млн человек

В пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ побывали более 5 млн человек.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.



«Достижения Москвы были показаны в павильоне № 75, под инновационным медиакуполом. Каждый посетитель мог найти на выставке что-то интересное: прогуляться с аудиогидом, посмотреть цифровое шоу об истории столицы, погрузиться в традиции „Московского чаепития“, прийти на утренние тренировки от „Спортивных выходных“», — говорится в сообщении.



Собянин отметил, что в рамках выставки эксперты обсудили с гостями мировые тренды благоустройства, стартапы, составляющие умного города, арт-ландшафт и многое другое.



Гостями пространства Москвы на выставке стали члены иностранных делегаций, участники Всемирного фестиваля молодежи, бизнес-миссии от Калининграда до Владивостока, актеры, музыканты, известные артисты, а также туристы.



Отмечается, что организаторам выставки помогали более 14 тысяч волонтеров, самому старшему из которых 84 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России