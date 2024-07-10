Владимир Путин анонсировал приезд зарубежных театральных коллективов в Россию летом

Большое число зарубежных театральных коллективов приедет с гастролями в Россию, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что российские артисты тоже находятся на гастролях.





Президент на совещании с членами правительства отметил, что летом из-за границы в страну приезжает достаточно много театральных коллективов. Глава государства указал на это, обращаясь за докладом к министру культуры России Ольге Любимовой.





Российские лидер отметил, что отечественные исполнители тоже выезжают. Президент добавил, они ездят по стране в рамках проекта «Всероссийские гастроли».





Ранее министр культуры представила главе государства результаты развития гастрольной деятельности за последние четыре года. В Минкультуры отметили, что ведомство продолжает работу по развитию гастрольной деятельности в стране.









Фото: Kremlin.ru