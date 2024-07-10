Ольга Любимова представила Владимиру Путину результаты развития гастрольной деятельности

Ольга Любимова представила Владимиру Путину результаты развития гастрольной деятельности

10.07.2024

Министр культуры России Ольга Любимова представила президенту Владимиру Путину результаты развития гастрольной деятельности за последние четыре года. Об этом сообщили в Минкультуры.

Ведомство продолжает работу по развитию гастрольной деятельности в стране и увеличению доступности культурных благ для россиян. По данным министерства, действует всероссийский гастрольно-концертный план, который находит отклик участников и зрителей из разных регионов.

«268 театров участвуют в плане по программе «Большие гастроли» и 61 национальный коллектив – по программе «Мы – Россия». Творческие коллективы выступают в более чем 260 населенных пунктах всех 89 регионов России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В рамках программы «Новые регионы» к системе присоединились и творческие коллективы из Луганской и Донецкой народных республик. Артисты посетят 106 городов. География гастролей раскинется от Северного Кавказа до Дальнего Востока.

Ольга Любимова среди наиболее ярких выступлений отметила работу Малого театра и Мастерской «12» Никиты Михалкова к юбилею Крымской весны. МХТ имени Чехова в сентябре выступит с гастролями на Байконуре. В марте Рязанский ТЮЗ посетил одну из самых удаленных точек Дальнего Востока – Анадырь. Кстовский театр кукол Нижегородской области в декабре посетит Луганск. В Россию приедут 24 театра из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Армении.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой