Ольга Любимова представила Владимиру Путину результаты развития гастрольной деятельности

Министр культуры России Ольга Любимова представила президенту Владимиру Путину результаты развития гастрольной деятельности за последние четыре года. Об этом сообщили в Минкультуры.





Ведомство продолжает работу по развитию гастрольной деятельности в стране и увеличению доступности культурных благ для россиян. По данным министерства, действует всероссийский гастрольно-концертный план, который находит отклик участников и зрителей из разных регионов.





«268 театров участвуют в плане по программе «Большие гастроли» и 61 национальный коллектив – по программе «Мы – Россия». Творческие коллективы выступают в более чем 260 населенных пунктах всех 89 регионов России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





В рамках программы «Новые регионы» к системе присоединились и творческие коллективы из Луганской и Донецкой народных республик. Артисты посетят 106 городов. География гастролей раскинется от Северного Кавказа до Дальнего Востока.





Ольга Любимова среди наиболее ярких выступлений отметила работу Малого театра и Мастерской «12» Никиты Михалкова к юбилею Крымской весны. МХТ имени Чехова в сентябре выступит с гастролями на Байконуре. В марте Рязанский ТЮЗ посетил одну из самых удаленных точек Дальнего Востока – Анадырь. Кстовский театр кукол Нижегородской области в декабре посетит Луганск. В Россию приедут 24 театра из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Армении.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой