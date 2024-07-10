Театр-сцена «Мельников» в новом сезоне представит не менее 80 премьер

10.07.2024
Театр-сцена «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка) в новом сезоне представит не менее 80 премьер.
Об этом сообщил новый художественный руководитель учреждения Константин Богомолов.
«Будет много новых работ, много новых премьер. Много режиссеров — и молодых, и уже состоявшихся, — которые придут уже в предстоящем сезоне в театр. Мы планируем не меньше 80 премьер. Конкретно все эти премьеры — названия, имена режиссеров — мы озвучим на пресс-конференции в сентябре. Тогда же представим и визуальный образ театра», — сказал худрук в интервью
телеканалу «Россия-24».
Богомолов добавил, что наряду с новыми премьерами театр сохранит спектакли Романа Виктюка, основателя театра.
Худрук рассказал, что режиссеры в новом сезоне будут работать в разных стилях. В новых постановках будет и русский психологический театр, и формотворческий театр, и музыкальный и развлекательный театр.
Фото: Pixabay.com