Названа дата выхода пятой части фильма про Шрека

Актер примет участие в концертах «Музыка турецких сериалов».
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
В центре внимания на этот раз окажутся не влюбленные подростки, а мать главного героя Вера (Виктория...
Законопроект принят во втором, основном чтении и предусматривает административную и уголовную ответс...
Актер примет участие в концертах «Музыка турецких сериалов».
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
В центре внимания на этот раз окажутся не влюбленные подростки, а мать главного героя Вера (Виктория...
Законопроект принят во втором, основном чтении и предусматривает административную и уголовную ответс...
В рамках Летней школы состоялись мастер-классы, лекции, экскурсии, посещение спектаклей.
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Договоренность заключили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Международный фестиваль ландшафтных проектов пройдет в Калужской области с 26 по 28 июля.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил «округлить» планируемые 60 миллионов рублей д...
10.07.2024