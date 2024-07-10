Названа дата выхода пятой части фильма про Шрека

10.07.2024

Названа дата выхода пятой части фильма про Шрека
Стала известна дата выхода пятой части франшизы «Шрек».

Анимационный фильм выйдет в прокат в США 1 июля 2026 года, передает киностудия DreamWorks.

«Не так далеко-далеко. „Шрек-5“ выйдет на экраны 1 июля 2026 года», — говорится в сообщении студии, опубликованном в соцсети.

Персонажей в новой части мультфильма озвучат Эдди Мерфи, Кэмерон Диас, Майк Майерс и другие. В соцсети также появился проморолик, который сопровождается знаменитой песней All Stars группы Smash Mouth.


Фото: кадр из фильма "Шрек"