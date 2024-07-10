В сентябре выйдет в прокат фильм «Вера» по повести «Вам и не снилось»

В российский прокат 12 сентября выйдет полнометражный фильм «Вера» режиссера Иры Волковой о матери главного героя повести «Вам и не снилось», сообщает пресс-служба продюсерского центра Киностудии имени М. Горького.



Фильм в прокат выпустит компания «Атмосфера кино». Сюжет картины основан на повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», однако в центре внимания на этот раз окажутся не влюбленные подростки, а мать главного героя Вера (Виктория Толстоганова). Героиня сталкивается с тем, что в соседний дом заезжает первая любовь ее супруга — красавица Людмила с дочерью Юлей, в которую влюбляется сын героини.



Оригинальная картина «Вам и не снилось» была признана лучшим фильмом 1981 года по опросу читателей журнала «Советский экран». Роли в ленте сыграли Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Ирина Мирошниченко, Елена Соловей, Лидия Федосеева-Шукшина.









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