Начались съемки сказки «Ворожея»

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам сказки «Ворожея», основанной на славянском фольклоре, информирует Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика». Процесс осуществляется при поддержке Минкультуры России.





По сюжету юная Василиса для спасения родителей пускается в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где царствуют темные силы. Героине предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении. Чем дальше Василиса погружается в территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними много общего.





Режиссерское кресло заняла Каролина Кубринская, известная по проекту «Постучись в мою дверь в Москве». Генеральным продюсером выступает Эдуард Суворов.





В фильме сыграют Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов и Сергей Мардарь. Съемки продлятся до конца июля.









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