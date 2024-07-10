За полгода фонды Музея Победы пополнили 1,2 тысячи раритетов

Фонды Музея Победы за полгода пополнили около 1,2 тысячи раритетов, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что количество раритетов, переданных музею в дар, в сравнении с прошлым годом увеличилось. С января по июнь 2023 года в фонды музея передали тысячу реликвий.



«Для музея очень ценно, что количество дарителей растет. Люди приносят реликвии своих родственников. В нашем культурном учреждении в этом году также появилась специальная выставка „Семейные реликвии“, которая регулярно обновляется личными вещами, фотографиями и другими предметами из семейных коллекций россиян. В числе дарителей есть и художники, и даже коллекционеры, которые приобретают предметы, чтобы потом передать их в музей и сделать доступными широкой аудитории», — рассказали в Музее Победы.



Сообщается, что в фонды Музея Победы поступили коллекции предметов участников Великой Отечественной войны, памятные фронтовые альбомы, исторические материалы, письма, печатные издания, военная форма, награды, документы, предметы искусства, посвященные теме Великой Отечественной войны.









Фото: пресс-служба Музея Победы