В Царском Селе отреставрируют Пирамиду в Екатерининском парке

Музей-заповедник «Царское Село» отреставрирует Пирамиду в Екатерининском парке, передает пресс-служба учреждения.



Архитектурное сооружение возводилось по заказу Екатерины II по проекту архитектора Чарльза Камерона.



Специалисты планируют за семь месяцев отреставрировать царскосельский павильон и воссоздать надгробные плиты похороненных рядом с Пирамидой собак императрицы – Сира Тома-Андерсена, Земиры и Дюшеса.



Отмечается, что перед началом работ Пирамиду тщательно исследовали. В своей работе реставраторы будут опираться на графику из фондов музея, фотографии конца XIX – начала XX века, историческую справку 1978 года, комплексные натурные исследования, выполненные при проведении прошлой реставрации.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"



