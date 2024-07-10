Андриан Фадеев назначен худруком балетной труппы Мариинского театра

10.07.2024

Андриан Фадеев назначен худруком балетной труппы Мариинского театра
Заслуженный артист РФ Андриан Фадеев стал художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра, сообщает пресс-служба учреждения.

Сообщается, что премьер возвращается в родные стены театра в новом статусе. Ведущим солистом Мариинского театра выпускник Академии Русского балета имени Вагановой стал уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра.

«За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков», — рассказали в театре.

В 2011 году Андриан Фадеев был назначен художественным руководителем — директором Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. Эту должность руководитель сохранит. Он будет совмещать художественное руководство двумя балетными коллективами.


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