Андриан Фадеев назначен худруком балетной труппы Мариинского театра

Заслуженный артист РФ Андриан Фадеев стал художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра, сообщает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что премьер возвращается в родные стены театра в новом статусе. Ведущим солистом Мариинского театра выпускник Академии Русского балета имени Вагановой стал уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра.



«За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков», — рассказали в театре.



В 2011 году Андриан Фадеев был назначен художественным руководителем — директором Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. Эту должность руководитель сохранит. Он будет совмещать художественное руководство двумя балетными коллективами.









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