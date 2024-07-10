Хип-хоп концерт откроет «Выкса-фестиваль» 12 июля

Большой хип-хоп концерт с участием Хаски и Славы КПСС откроет «Выкса-фестиваль» 12 июля. Мероприятие продлится до 14 числа.





В городе Выкса гостей фестиваля ждут более 30 событий, включая большой хип-хоп концерт, оперу в парке, новый мурал Владимира Абиха и Артема Стефанова, шоукейс казанского центра «Смена», спектакль-летание Бориса Павловича, походный театр и многие другие активности. На открытии Хаски и Слава КПСС исполнят свои хиты и новый экспериментальный материал, который создан в сотрудничестве с композиторами Алексеем Ретинским и Настасьей Хрущевой. Компанию им составят драматурги и идеологи поэтического слэма Катерина Троепольская и Андрей Родионов, а также команда современных поэтов.





Главным событием фестиваля станет театральное представление «Призраки опер. Сон о пропавшем театре». Поставят его музыкант Петр Айду и режиссер Елизавета Мороз. Оркестр «Персимфанс» и вокальный ансамбль Intrada, солисты лучших российских музыкальных театров и Выксунский хор исполнят пять фрагментов из старинных опер, которые звучали здесь ровно 200 лет назад на сцене усадебного театра Баташевых-Шепелевых.









Фото: предоставлено пресс-службой «Выкса-фестиваля»