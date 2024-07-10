Экспозиция Петербурга на выставке «Россия» вошла в топ лучших

Экспозиция Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» вошла в топ лучших.



Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова наградила 15 лучших из 131 экспозиции, которые были представлены по итогам интернет-голосования. Стенд Петербурга вошел в их число, рассказал Пиотровский.



«Голосование шло с ноября 2023 года. Любой посетитель выставки мог зарегистрироваться на сайте и оставить свой голос за понравившуюся экспозицию», — пояснил руководитель.



Ранее сообщилось, что за 8 месяцев работы выставки «Россия» экспозицию Санкт-Петербурга посетили более 5 млн человек. Пространство Санкт-Петербурга представило на выставке 22 тематических сезона.









Фото: t.me/Piotrovsky