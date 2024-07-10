В Москве открылась фотовыставка о возрождении мирной жизни Мариуполя

Фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО) «Мариуполь — два года без войны» открылась на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозиция посвящена периоду масштабного восстановления одного из крупнейших городов ДНР.





По данным ТАСС, выставка состоит из 32 стендов. Здесь собраны снятые с 2022 по 2024 год фотографии журналиста Сергея Венявского.





Зрители увидят восстановленные объекты города, работу строителей из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Липецка, Ульяновска, Смоленска и Ростова-на-Дону. Отдельное внимание создатели проекта уделили реставрации православных храмов и спасени памятника уроженцу Мариуполя художнику Архипу Куинджи.





«Мариуполь — это не только подвиг воинов, Мариуполь — это еще и подвиг строителей, которые пришли сразу после воинов вместе с саперами, и это, конечно, подвиг самих мирных жителей, без которых этот город за два года не вернулся бы к практически мирной жизни», — сказал на открытии замдиректора департамента науки и образования РВИО Денис Шполянский.





По его словам, фотограф Сергей Венявский своим мастерским фотообъективом запечатлел важнейшие этапы восстановления города, который поднялся из руин. Шполянский отметил, что Мариуполь стал одним из самых современных в стране.









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