Показы Фестиваля уличного кино пройдут более чем в тысяче городов

Показы XI Фестиваля уличного кино пройдут более чем в тысяче российских городов.



Смотр откроется 16 июля в кинотеатре «Иллюзион» в Москве, передает пресс-служба кинофестиваля.



Организаторы сообщили, что смотр в этом году расширяет свою географию.



«В этом году запланированы показы более чем в 1 тыс. городов России», — говорится в сообщении.



Показы пройдут в Арзамасе, Вологде, Барнауле, Ростове-на-Дону, Сургуте, Твери, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске, Ярославле и других городах. Точное число городов-участников будет объявлено позже.



В конкурсную программу кинофестиваля вошли семь короткометражных фильмов, отобранных из более чем 800 работ. Зрители увидят картины с участием Юрия Колокольникова, Сергея Епишева, Максима Лагашкина, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.



Победитель фестиваля будет объявлен в сентябре. Он получит грант в размере 1 млн рублей.









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