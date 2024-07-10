Не стало актера и режиссера Владимирского театра кукол Сергея Ерофеева

Актер, кукловод и режиссер-постановщик Владимирского театра кукол Сергей Ерофеев скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили его коллеги.





Трагедия произошла в Новочебоксарске, родном городе актера. Здесь он проводит отпуск. В театре отметили, что Ерофеев сыграл множество ролей на сцене.





«Он создавал незабываемые, яркие и такие разные художественные образы на сцене. В каждой роли, как и в жизни, был убедительным, многогранным и невероятно обаятельным», — вспоминают коллеги.





Будущий актер родился 3 июля 1976 года. Ерофеев учился в Нижегородском театральном училище и в Санкт-Петербургской академии театра и кино. Актер был лауреатом владимирской областной премии «Триумф».









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