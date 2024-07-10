Госдума приняла в основном чтении проект закона о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино

Госдума приняла во втором чтении законопроект, касающийся упоминания наркотиков в литературе и кино, а также в СМИ и интернете.



Законопроект принят во втором, основном чтении и предусматривает административную и уголовную ответственность. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года. При этом, по словам председателя профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, произведения литературы и искусства не подпадают под пропаганду, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».



«Также мы определили „точку отсчета“: 1 августа 1990 года вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и так далее), не будут подпадать под запрет», — объяснил глава комитета.



Изданные после 1 августа 1990 года произведения должны будут сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки будет определен правительством.









Фото: пресс-служба Кремля