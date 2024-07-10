Популярный турецкий актер Бурак Озчивит приедет на гастроли в Россию

В Россию на гастроли приедет популярный турецкий артист Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век», «Основание: Осман», «Черная любовь».



Актер примет участие в концертах «Музыка турецких сериалов», передает ТАСС. Мероприятия пройдут в сентябре в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.



«Гастроли по России главной современной звезды турецкого кинематографа начнутся в Сочи (24 сентября, КЗ „Фестивальный“), продолжатся в Петербурге (9 октября, БКЗ „Октябрьский“) и завершатся в столице (10 октября, Live Арена)», — сообщили организаторы.



На концертах будут исполнены новые композиции, а также музыка из сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный» и других проектов.



«Слушатели смогут насладиться общением с прославленным актером и услышать любимую музыку в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Евгения Олейникова», — говорится в анонсе концертов.









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