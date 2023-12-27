Цифровая премьера фильма «Папины дочки. Новогодние» пройдет 29 декабря

Названа дата цифровой премьеры фильма «Папины дочки. Новогодние».



Премьера пройдет на платформе Start и на канале СТС 29 декабря.



По сюжету картины Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения Аллигатора (Александр Олешко) улететь всей семьей на Мальдивы и отправляется с дочками и соседом Борей в подмосковный комплекс с отелем, бассейном и горнолыжной трассой. На месте оказывается, что все не так роскошно, как семейству обещал Веник.



«Наши "Дочки" — про любовь, и неважно, Новый год на дворе или нет. В тяжелые времена людям всегда нужна поддержка, хочется чего-то светлого и простого. Я вырос на советском кино, которое было про дружбу, верность, любовь, идеалы. Мне кажется, и наши "Дочки" про это. Они дают возможность людям вспомнить о любви, о том, что семья — главное», — рассказал Филипп Бледный.



Режиссером картины выступил Дмитрий Грибанов.



В актерский состав фильма вошли также Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин и другие.









Фото: пресс-служба START