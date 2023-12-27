Цифровая премьера фильма «Папины дочки. Новогодние» пройдет 29 декабря

27.12.2023

Цифровая премьера фильма «Папины дочки. Новогодние» пройдет 29 декабря
Названа дата цифровой премьеры фильма «Папины дочки. Новогодние».

Премьера пройдет на платформе Start и на канале СТС 29 декабря.

По сюжету картины Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения Аллигатора (Александр Олешко) улететь всей семьей на Мальдивы и отправляется с дочками и соседом Борей в подмосковный комплекс с отелем, бассейном и горнолыжной трассой. На месте оказывается, что все не так роскошно, как семейству обещал Веник.

«Наши "Дочки" — про любовь, и неважно, Новый год на дворе или нет. В тяжелые времена людям всегда нужна поддержка, хочется чего-то светлого и простого. Я вырос на советском кино, которое было про дружбу, верность, любовь, идеалы. Мне кажется, и наши "Дочки" про это. Они дают возможность людям вспомнить о любви, о том, что семья — главное», — рассказал Филипп Бледный.

Режиссером картины выступил Дмитрий Грибанов.

В актерский состав фильма вошли также Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин и другие.


Фото: пресс-служба START