В Москве пройдут выставки, приуроченные к юбилею Зураба Церетели

В Москве пройдут юбилейные выставки работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели.



Проекты приурочены к 90-летию художника, которое он отметит 4 января.



Живописные произведения Церетели будут представлены в экспозициях «Церетели. Живопись» в галерее «Здесь на Таганке» с 27 декабря 2023 года по 25 января 2024 года и в галерее «Китай-город» с 30 декабря 2023 года по 4 февраля 2024 года.



В галерее «АЗ» с 17 января по 11 февраля 2024 года будут представлены эмаль и скульптура малых форм авторства Церетели.



В Государственной Третьяковской галерее с 28 декабря 2023 года по 4 марта 2024 года будет представлена расширенная экспозиция произведений художника.









Фото: пресс-служба Российской Академии художеств