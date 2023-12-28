В Белграде при аншлаге прошел показ фильма «По щучьему велению»

В Белграде прошел показ российского фильма «По щучьему велению».



Показ прошел в Русском Доме в Белграде, передает Россотрудничество.



Показ картины режиссера Александра Войтинского прошел 26 декабря. Отмечается, что экранизация одноименной русской сказки, ставшая одним из самых успешных фильмов года, собрала в Белграде полный зал зрителей.



«Два часа, в течение которых зрители сопереживали приключениям героев — лентяя Емели, заколдованной девушки Василисы, капризной царской дочери Анфисы, кота Баюна — пролетели незаметно», — рассказали в организации.





Главные роли в фильме «По щучьему велению» сыграли Никита Кологривый и Мила Ершова. В ленте также снимались Юрий Колокольников, Сергей Бурунов, Роман Мадянов, Федор Лавров.









Фото: кадр из фильма "По щучьему велению"



