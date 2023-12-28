Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».



Фильм снял в 1992 году режиссер Крис Каламбус.



По словам Трампа, Каламбус умолял его сыграть эпизодическую роль в фильме.



«Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное — уже история», — написал Трамп на странице в соцсети.



По словам Трампа, его участие в картине помогло ей добиться успеха.



Дональд Трамп сыграл в фильме «Один дома 2» самого себя. В фильме он появляется не более, чем на 10 секунд.









Фото: кадр из фильма "Один дома 2"