В Эрмитаже обновили экспозицию о культуре и искусстве Китая

В Государственном Эрмитаже при поддержке компании «Роснефть» открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду правления последней в истории императорского Китая династии Цин.



Экспозиция размещена в главном музейном комплексе, передает пресс-служба нефтяной компании.



В Эрмитаже хранится богатая коллекция декоративно-прикладного искусства последней китайской империи. Открытие новых выставочных пространств сделает коллекцию доступной широкой публике.



Одним из главных экспонатов обновленной экспозиции стал инкрустированный камнем лакированный деревянный экран, на одной стороне которого изображены «три друга зимы», а на другой – стихи императора Цяньлуна, посвященные ожиданию весны. В число экспонатов также вошли коллекция резного камня, тарелка с парой фениксов на скале, созданная к празднованию 60-летия императора Канси и другие ценности.





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