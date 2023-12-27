Русский музей представил на форуме «Россия» виртуальный вариант выставки Сурикова

Государственный Русский музей представил на международной выставке-форуме «Россия» в Москве виртуальный вариант выставки работ Василия Сурикова, организованной в Санкт-Петербурге к 175-летию художника.



Гендиректор Русского музея Алла Манилова в видеообращении представила на стенде Санкт-Петербурга День Русского музея.



«Для тех, кто еще не доехал до Русского музея, сегодня есть шанс окунуться в нашу уникальную атмосферу на стенде Санкт-Петербурга и в первую очередь посмотреть в виртуальном формате нашу главную выставку уходящего года, посвященную великому русскому живописцу Василию Сурикову к 175-летию со дня его рождения», — сказала Алла Манилова.



В рамках виртуального проекта посетителям выставки «Россия» представлена возможность увидеть шедевры Сурикова. Программа включает просветительские мастер-классы, на которых каждый сможет познакомиться с героями картин Сурикова и создать свой стикер с их изображением.



Выставка работ Сурикова работает в Русском музее с 1 декабря 2023 года и продлится до 13 мая 2024 года. На выставке представлено 120 произведений художника из коллекций ряда российских музеев.









Фото: пресс-служба Русского музея