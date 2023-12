Написанную всеми участниками The Beatles картину выставят на торги

Картина Images of Woman, созданная, по мнению экспертов, совместно всеми четырьмя участниками легендарной группы The Beatles, будет выставлена на торги.



Произведение искусства станет одним из лотов аукциона Christie’s 1 февраля 2024 года. Предварительная стоимость картины оценивается в 400-600 тысяч долларов.



Полотно Images of Woman было написано участниками ливерпульской четверки в 1966 году в отеле Hilton во время турне по Японии. Музыкантам были подарены художественные материалы для создания картины, на которой каждый изобразил индивидуальный рисунок. Когда работа была завершена, ее приобрел глава токийского фан-клуба The Beatles, затем ее купил владелец музыкального магазина.









Фото: Pixabay.com