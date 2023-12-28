Московский драматический театр «Студия театрального искусства» (СТИ) под руководством Сергея Женовача представит премьеру спектакля Уланбека Баялиева «Брехт. Швейк. Вторая Мировая».



Показы спектакля состоятся 28,29 и 30 декабря, сообщает пресс-служба театра.



Постановка станет первой премьерой 19-го, предъюбилейного сезона СТИ, объявленного «Сезоном учеников».



«Для меня большая честь приглашение Сергея Васильевича Женовача сочинить историю для СТИ. Это наш общий дом, наша история, наша мечта о театре. Волнительно. Ответственно. Верю, что будет интересно», — рассказал режиссер.



По словам постановщика, главная идея его спектакля состоит в том, что большое складывается из малого.



«Брехт в Швейке позволяет человеку быть маленьким и при этом делать большое дело. Большое ведь складывается из малого. Еще это история о том, что мир устроен плохо, но надо жить. И жить надо с улыбкой», — рассказал постановщик.









Фото: Студия театрального искусства