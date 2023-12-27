В Калининградской области пройдет фестиваль «Единством сильны»

В Калининградской области пройдет фестиваль солидарности с Россией «Единством сильны».



Фестиваль проходит в разных регионах страны в 2023-2024 году, передает пресс-служба регионального правительства.





Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Калининградской области — при поддержке регионального правительства и руководителей муниципалитетов.



«Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны" проходит в этом и следующем году по всей стране. В ноябре и декабре концерты были организованы в Рязани, Самаре и Пскове. В Калининградской области фестиваль стартует 27 декабря и завершится 4 января, после чего его участники отправятся в Москву», — указано в сообщении пресс-службы.



В рамках фестиваля в Калининградской области выступят итальянский тенор Лука Миннелли, ансамбль из Никарагуа LiberArte, шотландский волынщик из Великобритании Джими Макрэй. Концерты пройдут в Калининграде, Черняховске, Советске, Светлогорске, Зеленоградске.



По словам руководителя проекта «Единством сильны» Виталия Миронова, фестиваль демонстрирует огромную поддержку России во всем мире.



«Это помогает нам в уверенности, что мы правы в своей борьбе, что мы победим. В этом противоборстве мы все вместе отстаиваем одни ценности: право жить на своей земле по своим традициям, основываясь на своих устоях, которыми руководствовались наши предки: это ценности любви к своей Родине, ценности патриотизма, экономического, политического, морально-нравственного суверенитета», — рассказал руководитель.









Фото: пресс-служба правительства Калининградской области