Афиши и состав жюри «Золотой маски» станут известны в январе

Афиша, составы жюри и экспертных советов российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» будут объявлены в январе 2024 года, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.



«Составы жюри 30-го фестиваля и экспертных советов очередного сезона 2023-2024 годов будут определены решением секретариата в январе 2024 года. Афиша 30-го фестиваля будет утверждена председателем-президентом в январе 2024 года», — говорится в сообщении объединения.



Решения, касающиеся премии «Золотая маска», были приняты на секретариате Союза театральных деятелей России 26 марта. Председатель СТД, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков принял на себя полномочия президента премии, ее вице-президентом стал директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.



Фестиваль «Золотая маска» пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве и других городах страны. Награждение лауреатов специальных премий «Золотой маски» состоится 27 марта.









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