Скончался писатель и сценарист Юрий Арабов

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — приводит агентство слова собеседника.Юрий Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В кино Арабов дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека». Арабов являлся постоянным соавтором фильмов кинорежиссера Александра Сокурова, написал сценарии к 12 его картинам.С 1992 года вел мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 возглавлял кафедру кинодраматургии.