Скончался писатель и сценарист Юрий Арабов

Экспозиция размещена в главном музейном комплексе.
Произведение искусства станет одним из лотов аукциона Christie’s 1 февраля 2024 года.
О смерти Юрия Арабова сообщили в Союзе кинематографистов России.
По мнению продюсера, певица Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта.
Специалисты в ходе реставрации проделали масштабную, кропотливую и трудоемкую работу.
Экспозиция размещена в главном музейном комплексе.
Произведение искусства станет одним из лотов аукциона Christie’s 1 февраля 2024 года.
О смерти Юрия Арабова сообщили в Союзе кинематографистов России.
По мнению продюсера, певица Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта.
Специалисты в ходе реставрации проделали масштабную, кропотливую и трудоемкую работу.
Встреча прошла в рамках Дня Московской области в 75 павильоне ВДНХ.
Об этом сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Фестиваль проходит в разных регионах страны.
Проекты приурочены к 90-летию художника, скульптора, монументалиста и педагога, которое он отметит 4...
Здание отреставрируют по программе «один рубль за квадратный метр в год».
Режиссером картины выступил Дмитрий Грибанов.
В отношении писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
О кончине музыканта сообщил автор песен первого состава коллектива Владимир Бурдин.
В госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции будут переданы украшения, с...
Основной площадкой смотра, как и прежде, станет киноцентр «Октябрь».
Такая информация поступила после слухов о том, что Церетели покинет пост президента академии.
Гендиректор музея Алла Манилова пригласила посетить стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ.
Открытие стало знаковым событием как для региона, так и для всей России.
Мероприятия фестиваля пройдут с 19 по 26 апреля 2024 года.
Открытие музея запланировано на 2024 год.
27.12.2023