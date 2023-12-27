Скончался писатель и сценарист Юрий Арабов

27.12.2023

Скончался писатель и сценарист Юрий Арабов
На 70-м году жизни скончался российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — приводит агентство слова собеседника.

Юрий Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В кино Арабов дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека». Арабов являлся постоянным соавтором фильмов кинорежиссера Александра Сокурова, написал сценарии к 12 его картинам.

С 1992 года вел мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 возглавлял кафедру кинодраматургии.


Фото: скриншот видео Легойда/YouTube